Shoah Liliana Segre | Nonostante odio sono donna di pace

Liliana Segre ricorda i momenti più difficili della sua vita, quelli passati ad Auschwitz a soli 13 anni. Nonostante l’odio che ha ricevuto nel corso degli anni, afferma di essere diventata una donna di pace. La sua testimonianza, forte e diretta, resta un monito contro l’odio e la violenza, e un richiamo a non dimenticare mai ciò che è successo.

"La vita ha fatto che si che quella ragazza di 13 anni, sola ad Auschwitz, sia diventata, nonostante tutti quelli che mi odiano e mi dicono cose che nemmeno conoscevo, una donna di pace. Io sono una donna di pace, questo sono". Così la senatrice a vita Liliana Segre nel corso del suo intervento al Memoriale della Shoah di Milano.

