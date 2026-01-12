Biagio Conte Lionti Uil Sicilia | Esempio di solidarietà e coraggio
In occasione dell’anniversario della scomparsa di Biagio Conte, la Uil Sicilia ricorda con rispetto il suo impegno e la sua dedizione al servizio degli altri. Figura di grande solidarietà e coraggio, Conte ha lasciato un esempio di integrità e impegno sociale. La sua memoria resta un punto di riferimento per quanti credono nella solidarietà come valore fondamentale della società.
