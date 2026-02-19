San Luca sfregio alla Madonna | tentato furto e indagini a Bologna Un simbolo religioso violato

A San Luca, un tentato furto ha causato danni alla Basilica, lasciando il vetro di protezione della Madonna rotto. La notte scorsa, alcuni individui hanno cercato di entrare nella chiesa, ma sono stati fermati dall’allarme e dalla presenza delle forze dell’ordine. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che ora sono al centro delle indagini. La Sacra Immagine si trova ora sotto osservazione, mentre le autorità cercano di identificare i responsabili di questo gesto. La chiesa resta aperta per le celebrazioni religiose di questa settimana.

Bologna, Tentato Furto alla Basilica di San Luca: Sgomento e Indagini per un Simbolo Ferito. Un tentativo di furto ha scosso nella notte la basilica di San Luca a Bologna, danneggiando il vetro protettivo della Sacra Immagine della Madonna. L’episodio, avvenuto il 18 febbraio 2026, ha destato profondo sgomento nella comunità bolognese e sollevato interrogativi sulla sicurezza di uno dei luoghi più iconici e spiritualmente significativi della città. Le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare i responsabili di questo atto che l’arcidiocesi ha definito un “oltraggio” alla Vergine Maria, venerata nel santuario da oltre nove secoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

Furto a San Luca:, sfregio all'icona della Madonna: "Scossi e feriti"Un furto avvenuto a San Luca ha lasciato feriti e molto scossi i fedeli.

Furto alla Madonna di San Luca a Bologna: rubati i gioielli ex-votoUn furto ai danni dei gioielli ex-voto della Madonna di San Luca ha sconvolto Bologna questa mattina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.