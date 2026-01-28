Torna il Carnevale di Torre Santa Susanna | una sfilata di carri e mascherine anche a Mesagne

Questa domenica, Torre Santa Susanna e Mesagne si riempiranno di allegria con il ritorno del Carnevale. Le strade si popolano di carri allegorici e mascherine, pronti a stupire grandi e bambini. Gli organizzatori hanno già annunciato una sfilata ricca di colori e fantasia, che promette di portare tanta spensieratezza. La festa si svolgerà come ogni anno, con musica, balli e tanta voglia di divertirsi.

TORRE SANTA SUSANNAMESAGNE - Torre Santa Susanna si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'anno: il Carnevale 2026, una festa di colori, creatività e allegria che coinvolgerà grandi e piccoli con la spettacolare sfilata dei carri allegorici. Tre giorni di maschere e sfilate nel cuore del Comune torrese ai quali si aggiunge, così come lo scorso anno, anche una sfilata per le vie principali di Mesagne. A Torre Santa Susanna, i tre appuntamenti sono fissati per le domeniche 8 e 15 febbraio e per il martedì grasso (17 febbraio 2026), sempre dalle ore 15. L'8 febbraio la partenza è prevista da Largo Palazzetto, proseguendo per via Borsellino, via Erchie, Largo Pozzi, via Oria, via Togliatti, via Tagliamento, via Mesagne, piazza Matteotti, via S.

