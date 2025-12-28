Benvenuti al festival del sudicio. E’ un ‘bad-carpet’ quello che si srotola tra le strade del Macrolotto Zero, tra la solita via Pistoiese e dintorni. Sacchi dell’immondizia straripanti abbandonati agli angoli delle strade. Un paradiso per i ratti che in questo Natale si regaleranno lauti pranzi. Montagne di imballaggi di cartone: scatole e scatoloni buttati uno sull’altro in un improbabile e monocromatico Tetris. Tra via Pistoiese, via Filzi, via Puccini in questi giorni è una sfilata di sacchi neri ammassati a ridosso di cestini da cui occhieggia la scritta: residuo non differenziabile. Scritta che si intuisce, ma non si legge, perché il cestino è tappezzato dai soliti adesivi con ideogrammi cinesi, un qr-code e un cellulare appena sotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’sos del Macrolotto Zero : "Siamo invasi dal sudicio"

