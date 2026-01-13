Qualiano istituito il Tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità | un’esperienza innovativa nata dal basso

A Qualiano è stato istituito il “Tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità”, un’iniziativa che nasce dal basso con l’obiettivo di favorire l’ascolto e promuovere azioni concrete. Questa esperienza mira a creare un dialogo costruttivo tra cittadini, associazioni e istituzioni, per migliorare la qualità di vita delle persone con autismo e neurodiversità e promuovere una maggiore inclusione nel territorio.

Qualiano, nasce il Tavolo permanente su autismo e neurodiversità: «Ascolto dal basso e azioni concrete». « Il Comune ha il dovere di mettersi in ascolto e di dare continuità alle istanze che arrivano dai cittadini. Questo Tavolo nasce così: dal basso, dalle famiglie, dalle associazioni, da chi vive ogni giorno queste realtà ». Lo ha dichiarato il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, a margine della presentazione del Tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità, istituito con delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale il 10 giugno 2025. De Leonardis ha sottolineato come l’Amministrazione abbia scelto di istituzionalizzare un percorso dando stabilità a un lavoro condiviso: « Non volevamo un’iniziativa occasionale o una risposta formale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Qualiano, istituito il “Tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità”: un’esperienza innovativa nata dal basso Leggi anche: Qualiano presenta il tavolo permanente su autismo e neurodiversità Leggi anche: Nessuno escluso: Qualiano fa rete per l’autismo e le neurodiversità Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Qualiano, istituito il Tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità: un’esperienza innovativa nata dal basso; Nasce a Qualiano la consulta per aiutare bimbi autistici e le loro famiglie; Aggredisce la Polizia durante i controlli a Casal di Principe: denunciato con droga e armi; Banda del “cavallo di ritorno” sgominata a Nola: 12 misure cautelari. Nasce a Qualiano la consulta per aiutare bimbi autistici e le loro famiglie - Non un progetto calato dall’alto, ma un percorso costruito insieme alla comunità. ilmattino.it

Qualiano, istituito il "Tavolo permanente sull’autismo e le neurodiversità": un’esperienza innovativa nata dal basso | https://shorturl.at/FlXcm - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.