Sconfitta per 4-2 Futsal Lucchese lotta Ma cede all’Estraforum

Nel match di oggi, la Futsal Lucchese ha affrontato l’Estraforum, concludendo la partita con un risultato di 4-2 a favore degli avversari. La squadra ha lottato con impegno, ma non è riuscita a evitare la sconfitta. Entrambe le formazioni hanno mostrato determinazione sul campo, evidenziando l’equilibrio della gara e la competitività del torneo.

Futsal Lucchese 2 San Giovanni 4 FUTSAL LUCCHESE: Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Izouhar, Santelli, Byaze, Stefanini, Rovella, Ben Feddoul, Dovichi. All: Garzelli. SAN GIOVANNI: Bamundo, Beraldi, Bonato, Picchiarelli, Romano, Napolitano, Righeschi, Zago, Pucci, Battagliotti, Marzielli. All: Mainò - Busato. Marcatori: Battagliotti 2, Izouhar, Zago, El Bassraoui, Righeschi. PRATO - Il Futsal dice addio ai sogni di gloria all’ Estraforum di Prato arrendendosi per 4-2 al San Giovanni. Prestazione ottima dei rossoneri che per grandi tratti della partita tengono testa alla corrazzata biancoblù, costruita per vincere tutto in questa stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sconfitta per 4-2. Futsal Lucchese lotta. Ma cede all’Estraforum Leggi anche: Champions League, l’Inter lotta ma cede nel finale, sconfitta con l’Atletico Madrid Leggi anche: Futsal, la forza del gruppo. Lucchese rescinde Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La Feldi riporta la Supercoppa italiana a Eboli. Meta Catania sconfitta ai tiri di rigore. Finale show FOTOGALLERY; Final Four di Coppa Italia C5 felice per l’Icierre Lamezia, sconfitta nel finale per la Lamezia Futsal; Sfuma in finale il sogno Coppa Italia della Futsal Lucchese; Serie C girone C. Salenitana parte male, sconfitta a Siracusa per 3-1, espulso Arena. Sconfitta per 4-2. Futsal Lucchese lotta ma cede all’Estraforum - FUTSAL LUCCHESE: Ait Laamiri, Unti, Eramnazi, Izouhar, Santelli, Byaze, Stefanini, Rovella, Ben Feddoul, Dovichi. msn.com

Giudice Sportivo, #SerieA2Futsal: accolto il ricorso del Villorba. VDL sconfitta a tavolino - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.