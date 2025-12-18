Dopo otto anni, si interrompe il legame tra Francesca Montanari e la San Marino Academy, chiudendo un capitolo ricco di successi e emozioni. Un percorso iniziato nel 2018 che ha visto le titane conquistare la promozione in Serie B, con momenti memorabili come lo spareggio di Noceto. La storia di questa lunga avventura si tinge ora di nuove prospettive e sfide future.

© Sport.quotidiano.net - Serie B femminile. Dopo 8 anni si dividono le strade di Montanari e dell’Academy

Sette stagioni e mezza: tanto è durato il rapporto tra Francesca Montanari e la San Marino Academy. Un rapporto iniziato nell’estate 2018 e marchiato immediatamente a fuoco grazie alla promozione in serie B, con l’epico spareggio di Noceto (5 maggio 2019) quale tappa saliente di una stagione condotta dalle titane sempre da protagoniste. Era in campo sotto il diluvio di Noceto, Montanari, ed era in campo anche per buona parte degli incontri che, l’anno successivo, fecero sì che la San Marino Academy scrivesse un altro incredibile capitolo della propria storia. Fu l’anno del testa a testa con la Lazio, congelato quando il Covid-19 costrinse tutti a fermarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: “Ci lasciamo, le nostre strade si dividono”: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa annunciano la separazione dopo 17 anni insieme

Leggi anche: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si separano dopo 17 anni: “Le nostre strade si dividono”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie B Interregionale Maschile e B Femminile: le formule dei tornei, i risultati, le classifiche; ‘B Stories’, online la seconda puntata su Vivo Azzurro TV. Viaggio a Frosinone con gli occhi di Elisa, Leone “sul petto e sulle spalle”; Serie B femminile. Oggi dodicesima giornata di andata [SEGUI LIVE]; Serie B Femminile, il Como 1907 chiude il 2025 da capolista: decima vittoria e +5 sul Lumezzane.

Ccb Catanzaro, dopo il colpo con Ariano Irpino è già tempo di pensare ad Angri - La giocatrice Alejandra Rovira analizza la vittoria di domenica e guarda al recupero di domani: "Serviranno energia mentale, difesa e continuità" ... catanzaroinforma.it