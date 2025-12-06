Pallacanestro Serie B Desio con Piacenza insegue la vittoria

La vittoria al PalaDesio manca esattamente da 42 giorni. Era il 25 ottobre quando la Rimadesio vinse dopo un supplementare contro Piazza Armerina. Era il terzo successo di fila dei bluarancio di fronte al pubblico amico, poi ci ha messo del suo anche il calendario che ha opposto ai bluarancio tre big del calibro di Omegna, San Vendemiano e Legnano. Tutte e tre gare combattute ma che hanno visto i desiani uscire sconfitti. Stasera alle 20.30 c'è la ghiotta (e tassativa) opportunità di strappare il referto rosa contro la Bakery Piacenza, penultima forza del girone davanti solamente a Fidenza che in classifica ha 4 punti in virtù di una vittoria a tavolino alla prima giornata e di quella ottenuta sette giorni fa contro Lumezzane.

