Serie A Milan-Como 1-1

Il Milan frena con il Como e perde l'opportunità di avvicinare l' Inter capolista. A San Siro si chiude sul pareggio (1-1) il recupero dell'incontro valido per la 24a giornata di Serie A. E' la squadra di Fabregas a sbloccare il risultato al 32?, con Nico Paz che insacca dopo un errore di Maignan. I rossoneri trovano il pari nella ripresa con Leao che supera Butez con un pallonetto (64?). A dieci minuti dal termine, espulso Allegri per un diverbio a bordo campo. In classifica il Milan sale a 54 punti, scivolando a -7 dall'Inter. Il Como sale a 42 e supera l'Atalanta al sesto posto.