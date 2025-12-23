Per Milan-Como in Australia la Lega Serie A aveva accettato tutto anche di oscurare il marchio Serie A
Per il match Milan-Como in Australia, la Lega Serie A aveva accettato di oscurare il proprio marchio, dimostrando disponibilità. Tuttavia, nonostante gli accordi, la situazione si è rivelata più complessa del previsto, evidenziando le difficoltà di gestire le questioni legate alla visibilità e ai diritti di immagine anche in contesti internazionali.
Si era piegata praticamente a tutto la Lega Serie A ma non è bastato. E alla fine Milan-Como si giocherà a Milano e non a Perth. Repubblica scrive che l’Italia aveva accettato tutte le condizioni poste: arbitri della confederazione asiatica e oscuramento del logo della Lega Serie A. Condizioni inizialmente considerate irricevibili, eppure la Lega Serie A aveva deciso di piegarsi. Non è bastato. La Confederazione asiatica di calcio ha via via alzato la posta fino a chiedere una liberatoria contro eventuali danni e conseguenti penali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Niente Milan-Como a Perth. Salta la partita in Australia - "Le onerose condizioni aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match non potevano essere soddisfatte senza rischi finanziari" si legge nel comunicato ... rainews.it
Milan-Como, niente più Australia: dopo la Supercoppa, altro schiaffo alla Lega, la rabbia dei tifosi. Quando si gioca - Como, niente più Perth: la Lega serie A fa un passo indietro e dopo le polemiche sulla Supercoppa rimedia un'altra figuraccia. sport.virgilio.it
Milan-Como, niente Australia: i motivi del no (definitivo) alla trasferta a Perth - Como è saltata definitivamente: ecco i motivi del flop e le reazioni in Italia e a Perth. panorama.it
Simonelli su Milan-Como: "Dipenderà dagli incastri e dai playoff di Champions: si giocherà a #SanSiro quando sarà libero dalle Olimpiadi, ma per fissare una data servirà aspettare il 31 gennaio". x.com
