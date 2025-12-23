Per il match Milan-Como in Australia, la Lega Serie A aveva accettato di oscurare il proprio marchio, dimostrando disponibilità. Tuttavia, nonostante gli accordi, la situazione si è rivelata più complessa del previsto, evidenziando le difficoltà di gestire le questioni legate alla visibilità e ai diritti di immagine anche in contesti internazionali.

Si era piegata praticamente a tutto la Lega Serie A ma non è bastato. E alla fine Milan-Como si giocherà a Milano e non a Perth. Repubblica scrive che l’Italia aveva accettato tutte le condizioni poste: arbitri della confederazione asiatica e oscuramento del logo della Lega Serie A. Condizioni inizialmente considerate irricevibili, eppure la Lega Serie A aveva deciso di piegarsi. Non è bastato. La Confederazione asiatica di calcio ha via via alzato la posta fino a chiedere una liberatoria contro eventuali danni e conseguenti penali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per Milan-Como in Australia, la Lega Serie A aveva accettato tutto, anche di oscurare il marchio Serie A

