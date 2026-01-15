Serie A Como-Milan 0-0 – Diretta
Il Milan torna in campo in Serie A affrontando il Como nel recupero della 16ª giornata, rinviata a causa della Supercoppa in Arabia. La partita, in programma oggi, giovedì 15 gennaio, si svolge in trasferta e segue il pareggio ottenuto all’ultimo minuto contro la Fiorentina. Un incontro importante per i rossoneri, che cercano continuità in campionato dopo le ultime sfide.
(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (rimandata a causa della Supercoppa in Arabia) dopo il pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina. Anche la squadra di Fabregas arriva da un pari, quello contro . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Como Milan 0-0, si parte!
Leggi anche: Como-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A
Como-Milan LIVE; Serie A, anticipi e posticipi: Milan-Como ancora senza data. Inter-Torino di coppa Italia a Monza; Como-Milan: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Como-, Serie A 1987/1988: Time Machine.
Como-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Fabregas e Allegri oggi LIVE - La partita del Sinigaglia chiude i recuperi della sedicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it
Como-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni - Gli uomini di Allegri scendono in campo al Sinigaglia per contendere ai lariani di Fabregas il recupero della 16ª giornata. tuttosport.com
Serie A, oggi Como-Milan - Diretta - Oggi, giovedì 15 gennaio, i rossoneri affrontano il Como in trasferta nel recupero della 16esima giornata di campionato (rimandata a causa della Supercoppa in ... adnkronos.com
È tornato RAFA LEAO! Cagliari-Milan 0-1 | Serie A Enilive | DAZN Highlights
Como Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match di Serie A - facebook.com facebook
Como-Milan, verso il recupero di Serie A tra precedenti e curiosità x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.