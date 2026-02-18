Milan Allegri litiga con panchina del Como e viene espulso

Durante il match tra Milan e Como, Massimiliano Allegri è stato espulso dopo aver avuto un alterco con la panchina avversaria. L’episodio si è verificato negli ultimi minuti del recupero della partita di Serie A, quando Allegri ha reagito a una protesta degli avversari, scatenando una lite che ha coinvolto anche alcuni membri dello staff. L’arbitro è intervenuto subito, estraendo il cartellino rosso all’allenatore rossonero. La partita è proseguita senza ulteriori intoppi, ma la squalifica si aggiunge alle tensioni recenti.

(Adnkronos) – Massimiliano Allegri espulso in Milan-Como. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'allenatore rossonero ha rimediato un cartellino rosso nel finale del recupero della 24esima giornata di Serie A per un parapiglia scoppiato con la panchina ospite. Ma cos'è successo a San Siro? Saelemaekers subisce un contrasto sulla linea laterale, in prossimità della panchina del Como, e rimane a terra. Ne nasce un battibecco che coinvolge proprio l'esterno belga e alcuni componenti dello staff di Fabregas. A quel punto arriva Allegri, che prova a difendere il suo giocatore ma finisce per litigare con tutti, richiamando le attenzioni del quarto uomo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

