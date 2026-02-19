Dopo il match tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono affrontati in un acceso scambio di parole. L’allenatore rossonero ha accusato il centrocampista spagnolo di aver perso tempo in campo, mentre Fabregas ha risposto con toni duri. L’alterco si è acceso davanti a testimoni e si è concluso con alcune insulti tra i due. Testimoni riferiscono di un confronto molto acceso, con parole forti e volgarità. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti nello spogliatoio.

Dopo le due vittorie consecutive con Bologna e Pisa, il Milan rallenta e perde il contatto con l'Inter capolista. Nella serata di oggi, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 con il Como di Cesc Fabregas. Al gol iniziale degli ospiti siglato da Nico Paz (dopo un grave errore coi piedi di Mike Maignan), ha risposto nel secondo lo splendido pallonetto di Rafael Leao imbeccato da un lancio lungo di Jashari. Ma nel secondo tempo accade un fatto che ha avuto delle ripercussioni anche nel post partita. Saelemaekers perde un pallone vicino all'area della panchina di Fabregas, che trattiene la maglia dell'esterno belga, non permettendogli di proseguire il recupero del pallone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scontro Allegri-Fabregas nel post partita di Milan-Como: volano parolacce in un confronto acceso | PM

Milan, Allegri nel post-partita di Como: “Il secondo gol, che azione meravigliosa”Al termine di Como-Milan, partita valida per la 16ª giornata di Serie A, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha commentato il match e in particolare il secondo gol, definendolo come un’azione meravigliosa.

Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi vedremo lì davanti”Massimiliano Allegri ha affermato che tornare in Champions League è fondamentale per il Milan, soprattutto dopo la vittoria contro il Como.

