Scontro Allegri-Fabregas nel post partita di Milan-Como | volano parolacce in un confronto acceso | PM
Dopo il match tra Milan e Como, Allegri e Fabregas si sono affrontati in un acceso scambio di parole. L’allenatore rossonero ha accusato il centrocampista spagnolo di aver perso tempo in campo, mentre Fabregas ha risposto con toni duri. L’alterco si è acceso davanti a testimoni e si è concluso con alcune insulti tra i due. Testimoni riferiscono di un confronto molto acceso, con parole forti e volgarità. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti nello spogliatoio.
Dopo le due vittorie consecutive con Bologna e Pisa, il Milan rallenta e perde il contatto con l'Inter capolista. Nella serata di oggi, i rossoneri hanno pareggiato 1-1 con il Como di Cesc Fabregas. Al gol iniziale degli ospiti siglato da Nico Paz (dopo un grave errore coi piedi di Mike Maignan), ha risposto nel secondo lo splendido pallonetto di Rafael Leao imbeccato da un lancio lungo di Jashari. Ma nel secondo tempo accade un fatto che ha avuto delle ripercussioni anche nel post partita. Saelemaekers perde un pallone vicino all'area della panchina di Fabregas, che trattiene la maglia dell'esterno belga, non permettendogli di proseguire il recupero del pallone. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Allegri nel post-partita di Como: “Il secondo gol, che azione meravigliosa”Al termine di Como-Milan, partita valida per la 16ª giornata di Serie A, l’allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, ha commentato il match e in particolare il secondo gol, definendolo come un’azione meravigliosa.
Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi vedremo lì davanti”Massimiliano Allegri ha affermato che tornare in Champions League è fondamentale per il Milan, soprattutto dopo la vittoria contro il Como.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Modric contro Nico Paz, Allegri contro Fabregas: Milan-Como è uno scontro generazionale FORMAZIONI UFFICIALI; Il Como rallenta il Milan: 1-1 a San Siro, Allegri espulso e Nico Paz salta la Juve; A Fabregas non piacciono le milanesi. Per Allegri doppio 3-1; Parlai con Gazidis nel 2016, poi Fabregas lancia la sfida al Milan: Squadra storica: hanno perso due partite.
MN - Litigio grosso! Allegri a Fabregas: Sei un coglione! Un bambino che ha iniziato ora a fare l'allenatore. Poi le porte si chiudonoAccesissima discussione tra Massimiliano Allegri e Cesc Fabregas prima dell'ingresso in sala stampa nel post Milan-Como: mentre l'allenatore spagnolo uscita dalla sala conferenze ... milannews.it
Fabregas: Commento di Allegri esagerato. Rosso a Saelemaekers chiarissimo, noi abbiamo fatto tutto meglio del MilanCesc Fabregas, allenatore del Como, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Segui le sue dichiarazioni in diretta con il ... milannews.it
Massimiliano #Allegri si coccola #Modric e “dribbla” lo scontro diretto di domani tra #Inter e #Juventus Il tecnico rossonero continua a ribadire l’obiettivo primario, ossia la qualificazione in #ChampionsLeague Cosa ne pensate facebook
"Fai come con #Mourinho! Vuoi far passare #Allegri come un co***one... Non sei normale!" Il #Milan e il suo allenatore non godono della stima di Enrico Camelio, protagonista di uno scontro in diretta con Emiliano Viviano Voi da che parte state (LINK x.com