Serie A De Paola | Simulazioni? Se lo sport abdica nel suo ruolo educativo è finita

Paolo De Paola ha criticato le recenti simulazioni durante le partite di Serie A, sostenendo che se lo sport abdica nel suo ruolo educativo, rischia di perdere credibilità. Secondo il giornalista, le recite degli atleti danneggiano l’immagine del calcio e rischiano di influenzare i giovani. De Paola ha anche citato l’incidente tra Bastoni e Kalulu, sottolineando come episodi simili minano la correttezza in campo. La sua opinione si concentra sulla necessità di mantenere l’integrità del gioco.

È una sorta di suicidio psicologico mettere prima l'interesse individuale rispetto a quella della comunità. Se lo sport abdica nel suo ruolo educativo è finita, perché togliamo il principio naturale dello sport stesso. Il messaggio che ci arriva è quello di far fesso l'arbitro e di esultare di fronte ad un'espulsione di questo genere".

