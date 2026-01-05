Quando nasce un genitore | l’importante ruolo di favorire lo sviluppo educativo e la crescita dei figli nel contesto familiare e sociale
Ogni nascita rappresenta un nuovo inizio, sia per il bambino che per i genitori. Il ruolo di un genitore è fondamentale nel favorire lo sviluppo educativo e la crescita dei figli, all’interno del contesto familiare e sociale. Un percorso che richiede attenzione, pazienza e dedizione, per accompagnare i bambini nel loro cammino verso l’autonomia e la maturità. La cura e l’educazione sono i pilastri di un rapporto che dura nel tempo.
“ Ogni volta che nasce un bambino, nascono anche un padre e una madre. Da quel momento crescono insieme in saggezza e virtù; i bambini anche in altezza ”. La citazione del pediatra Carlos Gonzalez rivela l’importanza del ruolo genitoriale nel dinamico processo di crescita dei figli, orientato ad un apprendimento condiviso nel rispetto di valori comuni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
