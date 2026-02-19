Il calcio italiano torna in scena con la 26ª giornata di Serie A, dopo la pausa per le coppe europee. La partita che apre il weekend si svolgerà venerdì, quando il Sassuolo affronterà l’Hellas Verona in un match che promette emozioni. Le formazioni sono ormai pronte e gli appassionati si preparano a seguire le gare in diretta tv o in streaming. Le squadre cercano punti importanti per migliorare la posizione in classifica. La giornata si concluderà domenica con altri incontri decisivi.

Milano, 19 febbraio 2026 - Archiviati gli impegni nelle coppe europee, è di nuovo tempo di Serie A. All'orizzonte c'è la giornata numero 26, che verrà inaugurata di venerdì dallo scontro fra Sassuolo ed Hellas Verona. Ricco il programma del sabato: sfida in zona Europa fra Juventus e Como, mentre l' Inter va a Lecce. Domenica, fari puntati soprattutto sulla gara di Bergamo fra Atalanta e Napoli. Il Milan ospita il Parma e la Roma fa altrettanto con la Cremonese. Lunedì occhio al derby toscano fra Fiorentina e Pisa. Gli altri incontri in calendario per questo fine settimana sono Cagliari-Lazio, Genoa-Torino e Bologna-Udinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A, 26esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Leggi anche: Serie A, 14esima giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

Serie A, 15° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gareLa Serie A torna con la 15ª giornata dopo la pausa europea, che ha coinvolto anche le squadre italiane.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.