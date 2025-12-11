Serie A 15° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Sport.quotidiano.net | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A torna con la 15ª giornata dopo la pausa europea, che ha coinvolto anche le squadre italiane. Questa fase del campionato propone incontri ricchi di attesa e sfide cruciali per la classifica. Di seguito, le probabili formazioni, gli orari e le modalità di visione delle gare di questa giornata.

Milano, 11 dicembre 2025 - Archiviati gli impegni europei, che hanno visto in campo anche le italiane, ecco che torna la Serie A, arrivata alla sua giornata numero 15. Il turno verrà inaugurato venerdì sera da una sfida salvezza come  Lecce-Pisa: al Via del Mare si affrontano la quartultima e la terzultima forza della classifica. Il menù del sabato prevede innanzitutto il duello fra  Torino  e  Cremonese. La  Lazio  va a  Parma, mentre l' Atalanta  ospita il  Cagliari. Il lunch match domenicale mette di fronte  Milan  e  Sassuolo. Nel pomeriggio invece il  Napoli  è atteso dalla gara di Udine e al Franchi va in scena una partita ad altissima tensione come quella fra  Fiorentina  e  Verona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie a 15176 giornata probabili formazioni orari e dove vedere le gare

© Sport.quotidiano.net - Serie A, 15° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare

serie 15176 giornata probabiliSerie A, 15° giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare - Napoli di scena a Udinese, l'Inter a Genova. Come scrive sport.quotidiano.net

serie 15176 giornata probabiliProbabili formazioni 15^ giornata Serie A + KIT fantacalcio - Archiviato il 14° turno di Serie A, occhio alla prossima 15^ giornata di campionato, la ... fantamaster.it scrive