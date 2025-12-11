Serie A 15° giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

La Serie A torna con la 15ª giornata dopo la pausa europea, che ha coinvolto anche le squadre italiane. Questa fase del campionato propone incontri ricchi di attesa e sfide cruciali per la classifica. Di seguito, le probabili formazioni, gli orari e le modalità di visione delle gare di questa giornata.

