Serie A 14esima giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare
Milano, 5 dicembre 2025 - Esauriti gli impegni di Coppa Italia, torna in campionato, giunto alla 14° giornata, che verrà inaugurato sabato dalla sfida fra Sassuolo e Fiorentina. Sempre di sabato, riflettori puntati sul duello tutto lombardo fra Inter e Como, di fatto uno scontro diretto per le zone altissime della classifica. La sera, ecco il confronto fra Hellas Verona e Atalanta. Il lunch match vedrà opposte Cremonese e Lecce. L'appuntamento più atteso di giornata è il Sunday Night fra Napoli e Juventus, con due ex in panchina come Conte da una parte e Spalletti dall'altra. Trasferta a Cagliari per la Roma, mentre la Lazio ospita il Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
