Sergio Staino e la Valle dei Segni | Bobo approda a Roma
Sergio Staino porta a Roma la mostra “Valle dei Segni”, che unisce fumetto e arte rupestre. La causa di questa esposizione è l’interesse di Staino per le antiche incisioni, che ha portato a creare un percorso visivo tra disegni moderni e testimonianze preistoriche. La mostra include anche installazioni multimediali e opere originali dell’artista, evidenziando il suo rapporto con le radici dell’arte. La rassegna si svolge presso un noto spazio culturale della città e resterà aperta fino alla fine del mese.
Cosa: Una mostra multimediale e multidisciplinare dedicata all'opera di Sergio Staino e al suo legame con l'arte rupestre.. Dove e Quando: Galleria La Pigna, Palazzo Maffei Marescotti (Roma), dal 20 febbraio al 3 marzo 2026.. Perché: Per scoprire l'eredità artistica e civile del celebre vignettista attraverso un dialogo inedito con i "pitoti" della Valle Camonica.. Roma si prepara ad accogliere un evento espositivo di grande spessore intellettuale e umano, capace di intrecciare il tratto graffiante della satira contemporanea con i segni ancestrali della storia dell'uomo. Dal 20 febbraio al 3 marzo 2026, le sale della Galleria La Pigna, situate all'interno del prestigioso Palazzo Maffei Marescotti, ospiteranno la mostra Bobo e la Valle dei Segni.
Bobo e la Valle dei Segni arriva a RomaRoma accoglie Bobo e la Valle dei Segni, la mostra itinerante multimediale e multidisciplinare dedicata a Sergio Staino, in programma dal ... msn.com
La Valle Camonica celebra la satira e la memoria con il Premio Nazionale Sergio Staino – PitoonLa Valle Camonica, cuore pulsante della storia e dell’arte rupestre italiana, si prepara ad accogliere la seconda edizione del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon, venerdì 10 e sabato 11 ottobre ... ilmessaggero.it
Dal 20 febbraio al 3 marzo 2026 “Bobo e la Valle dei Segni” a Roma per celebrare Sergio Staino e i “pitoti” “Bobo e la Valle dei Segni” porterà la Valle Camonica nel cuore di Roma, alla Galleria La Pigna di Palazzo Maffei Marescotti, nel Rione Pigna. Il progett facebook