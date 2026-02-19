Sergio Staino e la Valle dei Segni | Bobo approda a Roma

Sergio Staino porta a Roma la mostra “Valle dei Segni”, che unisce fumetto e arte rupestre. La causa di questa esposizione è l’interesse di Staino per le antiche incisioni, che ha portato a creare un percorso visivo tra disegni moderni e testimonianze preistoriche. La mostra include anche installazioni multimediali e opere originali dell’artista, evidenziando il suo rapporto con le radici dell’arte. La rassegna si svolge presso un noto spazio culturale della città e resterà aperta fino alla fine del mese.

Cosa: Una mostra multimediale e multidisciplinare dedicata all’opera di Sergio Staino e al suo legame con l’arte rupestre.. Dove e Quando: Galleria La Pigna, Palazzo Maffei Marescotti (Roma), dal 20 febbraio al 3 marzo 2026.. Perché: Per scoprire l’eredità artistica e civile del celebre vignettista attraverso un dialogo inedito con i “pitoti” della Valle Camonica.. Roma si prepara ad accogliere un evento espositivo di grande spessore intellettuale e umano, capace di intrecciare il tratto graffiante della satira contemporanea con i segni ancestrali della storia dell’uomo. Dal 20 febbraio al 3 marzo 2026, le sale della Galleria La Pigna, situate all’interno del prestigioso Palazzo Maffei Marescotti, ospiteranno la mostra Bobo e la Valle dei Segni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

