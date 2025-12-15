Catania ospita il Prof. Sergio Noviello, che presenta ufficialmente la Bloodless Atraumatic Technique (BAT) nel contesto accademico. Durante la sua Lectio Magistralis, Noviello ha sottolineato l'importanza e la rapida diffusione di questa innovativa tecnica chirurgica, segnando un momento di svolta nel settore medico.

© Cataniatoday.it - Catania accoglie Sergio Noviello: la tecnica Bat approda ufficialmente nel mondo accademico

“La domanda ora non è se la BAT si diffonderà, ma con quale velocità”. Con queste parole, il Prof. Sergio Noviello ha concluso la Lectio Magistralis dedicata alla Bloodless Atraumatic Technique (BAT), un approccio chirurgico innovativo che ha trovato per la prima volta spazio ufficiale in ambito. Cataniatoday.it

Il prof. Sergio Noviello a Catania per una Lectio Magistralis sulla tecnica BAT all’Università di Catania - Il Professore Sergio Noviello, tra i massimi esperti internazionali di chirurgia estetica e riconosciuto per avere introdotto nel panorama scientifico la BAT – Bloodless Atraumatic Technique, sarà pro ... vivienna.it

Agriturismo Villaggio S.Demetrio. 1beatProductions · Outlaw. La scuderia di San Demetrio accoglie il nostro istruttore Giuseppe Scirè #sandemetriovillage #vitawestern #tramontoacavallo #libertà #emozioniinsella #catania #gschorsesranch #augusta #passeg - facebook.com facebook