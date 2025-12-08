Roma celebra Fausto Pirandello la mostra arriverà pure nella Valle dei Templi

Agrigentonotizie.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 dicembre (ore 11) si terrà all’Accademia Nazionale di San Luca di Roma l’anteprima stampa della mostra 'Fausto Pirandello. La magia del quotidiano', dedicata a uno dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento, nel cinquantenario della sua morte, realizzata insieme al Parco Archeologico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

roma celebra fausto pirandelloRoma celebra Fausto Pirandello, la mostra arriverà pure nella Valle dei Templi - Il 18 dicembre (ore 11) si terrà all’Accademia Nazionale di San Luca di Roma l’anteprima stampa della mostra 'Fausto Pirandello. Segnala agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Celebra Fausto Pirandello