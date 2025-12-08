Roma celebra Fausto Pirandello la mostra arriverà pure nella Valle dei Templi
Il 18 dicembre (ore 11) si terrà all’Accademia Nazionale di San Luca di Roma l’anteprima stampa della mostra 'Fausto Pirandello. La magia del quotidiano', dedicata a uno dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento, nel cinquantenario della sua morte, realizzata insieme al Parco Archeologico. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
