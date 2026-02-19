Serafini SNALS | Il calendario non può essere deciso dai turismo e sul rinnovo contrattuale chiede attenzione stipendiale Tre domande a …

Elvira Serafini, segretaria dello SNALS-Confsal, denuncia che il calendario scolastico non può essere deciso dai turisti. Durante l’intervista, sottolinea l’importanza di tutelare gli insegnanti con un aumento degli stipendi, soprattutto in vista del rinnovo contrattuale 2025-27. Serafini evidenzia anche le criticità legate alla sicurezza nelle scuole e il bisogno di interventi concreti per prevenire il disagio tra i giovani. La dirigente invita a mantenere il focus sulle priorità reali del sistema scolastico, senza lasciarsi condizionare da interessi esterni.

Nella rubrica “Tre domande a” di Orizzonte Scuola, Elvira Serafini, segretaria generale dello SNALS-Confsal, interviene su tre dossier centrali per il sistema di istruzione: la possibile revisione del calendario scolastico, le misure per rafforzare la sicurezza e prevenire il disagio giovanile, le priorità per il rinnovo contrattuale 2025-27 dopo la firma del CCNL 2022-24. Serafini chiarisce la posizione del sindacato, rivendicando un confronto strutturato e una netta separazione tra esigenze formative e pressioni esterne. L'articolo Serafini (SNALS): “Il calendario non può essere deciso dai turismo” e sul rinnovo contrattuale chiede “attenzione stipendiale”.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Serafini (Snals): “Il calendario scolastico si cambia solo tutelando didattica, studenti e personale”Il dibattito sulla revisione del calendario scolastico richiede attenzione e equilibrio.

