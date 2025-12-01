Prova finale posizioni economiche ATA Serafini Snals | Soddisfazione per il rinvio e per criteri finalmente rispettosi del personale

"Nel confronto svoltosi presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito lo scorso 28 novembre, è emersa con chiarezza la necessità di superare l’impostazione originaria che prevedeva l’individuazione delle sedi concorsuali secondo criteri meramente formali e, di fatto, penalizzanti": così in una nota lo Snals, all'indomani dell'avviso ministeriale che rinvia le prove finali per l'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

