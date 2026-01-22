Trecento chili di pesce sequestrati al Mercato Ittico di Salerno | Pericolosi per il consumo umano

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato circa trecento chili di pesce presso il mercato ittico locale, valutato circa 6.000 euro. Il sequestro è stato effettuato perché il prodotto risultava pericoloso per il consumo umano. Questa operazione si inserisce nell’attività di controllo per garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori.

