I capelli nella mano di Chiara Poggi non sono i suoi ma della sua linea materna | il genetista corregge una certezza sul Dna Cosa significa

Recentemente, un genetista ha precisato che i capelli trovati nella mano di Chiara Poggi non sono di sua proprietà, ma della sua linea materna. Per anni si è creduto che quei capelli appartenessero a Chiara, ma questa analisi mette in discussione tale certezza. Questo aggiornamento evidenzia l’importanza delle evidenze genetiche nel ricostruire fatti e può influenzare le interpretazioni sulla vicenda.

Per molto tempo è stato raccontato come un dato acquisito: i capelli rinvenuti nella mano destra di Chiara Poggi sarebbero appartenuti a lei stessa. Ma durante una puntata di Mattino Cinque.

