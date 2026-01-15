Violenza senza motivo a Como | senzatetto e cane aggrediti con sassi e bastone nella notte

Nella notte a Como, un uomo ubriaco ha aggredito un senzatetto e il suo cane nel parcheggio vicino allo stadio, usando sassi e bastoni senza apparente motivo. L'episodio evidenzia un episodio di violenza ingiustificata, che ha coinvolto persone e animali vulnerabili. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei soggetti più deboli in contesti urbani.

Una violenza improvvisa, senza alcun motivo, contro chi non aveva modo di difendersi. Nella notte a Como un uomo ubriaco ha aggredito un senzatetto e il suo cane in maniera brutale, colpendoli con sassi e bastonate nel parcheggio vicino allo stadio. Una scena che ha fatto scattare l’intervento. 🔗 Leggi su Quicomo.it

