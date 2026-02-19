Senza spazzarla via

La neve è arrivata ieri sera, e il vento forte ha portato grandi fiocchi che sembrano pesanti. La colpa è del fronte freddo proveniente dal Nord, che ha spinto le temperature verso il basso. Le strade si sono presto riempite di neve, rendendo difficile il traffico e le passeggiate. I residenti si sono affrettati a coprirsi bene, mentre i bambini si sono divertiti a catturare i fiocchi con le mani. La città si è trasformata in un paesaggio bianco, pronto a cambiare il ritmo della giornata.

Sì è concessa. La neve regina è arrivata con dei fiocchi così grandi da sembrare pesanti. E i nostri nasi portano lo sguardo in alto e si inizia anche a sussurrare, per non disturbare. E mentre la città si trasforma in una fiaba, il lato oscuro minaccia.Strade bloccate, catene da mettere, piccoli incidenti, cadute sui marciapiedi.Lezioni e corsi sospesiDisagi in ogni direzione.Comprensibile il malumore o la pretesa che la situazione venga gestita con prontezza per garantire che ogni cosa prosegua come deve. Gli impegni, il lavoro, le scadenze, le responsabilità. Ma se si torna a guardare in alto e non solo la strada un'altra osservazione sorge.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

