Senza un volto senza memoria | quei 10 cadaveri bresciani senza un nome

In questa storia, dieci corpi rinvenuti a Brescia rappresentano più di semplici numeri. Senza identità, testimoni silenziosi di vicende invisibili, ricordano che non sempre la morte è stata causata da violenza. Alcuni sono caduti, altri si sono smarriti nel tempo o nell’oblio di chi li cercava. Un racconto di assenze e di storie che meritano di essere ascoltate, anche senza un volto riconoscibile.

Non sempre sono stati uccisi. A volte sono caduti, a volte si sono persi, a volte hanno semplicemente smesso di contare per qualcuno. Ma nella morte sono stati tutti vittime due volte. Uomini e donne che in vita hanno attraversato piccole e grandi tragedie, segnati da reati terribili o da.

La città incantata: dopo 24 anni, Miyazaki rivela la vera identità del Senza Volto - Dopo 24 anni Miyazaki rivela il vero significato di Senza Volto: non un demone, ma la rappresentazione di chi vive senza identità propria aggrappandosi agli altri. msn.com

La città incantata, Hayao Miyazaki svela finalmente l'identità di Senza Volto - Chiunque abbia visto La città incantata di Hayao Miyazaki si è sicuramente chiesto chi si celasse dietro Senza Volto, la creatura che perseguita Chihiro nel complesso termale, trasformandosi in un avi ... msn.com

Memoria e Costituzione nelle scuole di Monopoli: tra didattica e dibattito. È partito il ciclo di incontri “Disegnare la libertà” presso l’Istituto “L. Russo”, volto a trasmettere ai giovani i valori della Resistenza. L’iniziativa ha sollevato un confronto tra il Presidente - facebook.com facebook

