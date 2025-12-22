Per un anno usa biglietti smagnetizzati al casello per pagare meno | beccato e costretto a sborsare 2200 euro

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista della storia un artigiano cinquantenne della Spezia che prima del dibattimento davanti al tribunale di Genova ha deciso di restituire la somma ad Autostrade per l'Italia evitando il processo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Le piccole imprese italiane ora hanno un dipendente virtuale: costa 2200 euro all’anno (e lascia poco spazio all’essere umano)

Leggi anche: Narcotraffico: 'beccato' al casello un ricercato in Mercedes

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

anno usa biglietti smagnetizzatiPer un anno usa biglietti smagnetizzati al casello per pagare meno: beccato e costretto a sborsare 2200 euro - Protagonista della storia un artigiano cinquantenne della Spezia che prima del dibattimento davanti al tribunale di Genova ha deciso di restituire la somma ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.