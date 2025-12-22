Per un anno usa biglietti smagnetizzati al casello per pagare meno | beccato e costretto a sborsare 2200 euro
Protagonista della storia un artigiano cinquantenne della Spezia che prima del dibattimento davanti al tribunale di Genova ha deciso di restituire la somma ad Autostrade per l'Italia evitando il processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Le piccole imprese italiane ora hanno un dipendente virtuale: costa 2200 euro all’anno (e lascia poco spazio all’essere umano)
Leggi anche: Narcotraffico: 'beccato' al casello un ricercato in Mercedes
Per un anno usa biglietti smagnetizzati al casello per pagare meno: beccato e costretto a sborsare 2200 euro - Protagonista della storia un artigiano cinquantenne della Spezia che prima del dibattimento davanti al tribunale di Genova ha deciso di restituire la somma ... fanpage.it
REGALA A NATALE I BIGLIETTI PER LA COMMEDIA DELL'ANNO. ROMA @teatroservi dal 3 al 15 febbraio PROMO BIGLIETTI fino al 10 gennaio Link in bio o scrivendo al numero whatsapp 351.3802288 - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.