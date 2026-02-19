Selma Ezzine a Casa Sanremo | nuovo importante traguardo per la cantante sannita vincitrice di Dalla

Selma Ezzine, cantante sannita vincitrice di Dalla, ha conquistato un nuovo traguardo partecipando a Casa Sanremo. La sua presenza, annunciata ufficialmente, si inserisce tra le iniziative della kermesse musicale più famosa d’Italia. La giovane artista si esibirà durante la notte tra il 24 e il 25 febbraio, portando sul palco brani tratti dal suo repertorio. La sua partecipazione ha già suscitato entusiasmo tra i fan e gli addetti ai lavori. La sera del suo show si avvicina e tutti attendono il suo debutto.

Selma Ezzine, giovane artista proveniente dal Sannio, si prepara a un'esibizione esclusiva a Casa Sanremo nella notte tra il 24 e il 25 febbraio. Un'ulteriore conferma per la vincitrice del talent show "Dalla Strada al Palco", che consolida il suo percorso nel panorama musicale italiano dopo aver calcato il palcoscenico di "Allegro Ma Non Troppo" su Rai3. Un talento scoperto tra le vie del Sannio. La storia di Selma Ezzine è una narrazione di talento e determinazione. Originaria di una regione ricca di tradizioni musicali, ha saputo farsi notare grazie alla vittoria nel programma "Dalla Strada al Palco", una competizione nazionale volta a scovare nuove voci.