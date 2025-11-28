Ad aprile un grave incidente oggi un grande traguardo | la favola della sannita Amelia
Tempo di lettura: 2 minuti L’istituto di Istruzione e formazione professionale La Tecnica di Benevento è lieta di annunciare con grande gioia il conseguimento della Qualifica Professionale IeFP – Operatore Grafico da parte della nostra allieva Amelia B. che, lo scorso aprile, era stata coinvolta in un grave incidente che le aveva impedito di partecipare alla sessione ordinaria degli esami finali. Dopo mesi complessi segnati da cure, riabilitazione e grande impegno ma soprattutto dal desiderio di rialzarsi, nella giornata di ieri la studentessa ha potuto finalmente sostenere gli esami in sessione suppletiva, affrontando le prove con determinazione e ottenendo un risultato pienamente positivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
