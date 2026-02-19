Durante il match tra Milan e Como, Allegri ha rivolto un insulto a Fabregas, chiamandolo “cogl***e” e “bambino” al minuto 79. La lite è scoppiata dopo un contrasto di gioco molto acceso, che ha acceso gli animi in campo. In quel momento, la tensione tra i due giocatori era palpabile e la discussione si è protratta per alcuni secondi, interrompendo il ritmo della partita. La scena ha attirato l’attenzione di alcuni spettatori presenti allo stadio, che hanno assistito alla scena con sorpresa.

Minuto 79 di Milan-Como, recupero della 24esima giornata di Serie A. Il punteggio è di 1-1 (poi sarà anche quello finale), la partita è tesa, nervosa ed equilibrata. Alexis Saelemaekers perde palla accanto alla panchina del Como e subito prova a rincorrere gli avversari nel tentativo di recuperare. A quel punto sente tirare la sua maglia. Classico fallo tattico? Sì, ma a commetterlo è Cesc Fabregas, che di ruolo fa l’allenatore e pochi istanti prima aveva chiesto l’ammonizione di Saelemaekers. Un gesto sicuramente antisportivo. Ne viene fuori un parapiglia, animi surriscaldati e Landucci – storico vice di Massimiliano Allegri – corre verso la panchina comasca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sei un cog***e, sei un bambino”: cosa è successo tra Allegri e Fabregas in Milan-Como

