Allegri a Fabregas | Sei un cogl… sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore Animi roventi
Allegri ha insultato Fabregas fuori dalla sala stampa, accusandolo di essere un bambino inesperto e di aver iniziato da poco l’attività di allenatore. La lite è scoppiata dopo una discussione accesa sui commenti post-partita, davanti ai giornalisti presenti. Allegri ha rivolto parole dure a Fabregas, che ha tentato di mantenere la calma. La scena si è svolta in un clima teso, con alcuni testimoni che hanno riferito di un confronto acceso tra i due. La faida tra i due tecnici prosegue da settimane.
Allegri a Fabregas all’esterno della sala stampa: “Sei un cogl., sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore” A raccontarlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport: “Sappiamo che i due non si amano. Poi c’è stato l’episodio di oggi (Fabregas ha trattenuto per la maglia Saelemaekers e l’arbitro Mariani ha espulso Allegri). Fabregas da paraguru si è scusato a Dazn, tanto ormai ti scusi e vale tutto. “Spero di non farlo più, ho commesso un gesto antisportivo, ho trattenuto Saelemaekers per la maglia, come dice Chivu le mani bisogna lasciarle a casa”. Allegri ha risposto: “Allora la prossima volta fermo una ripartenza con lo sgambetto e poi chiedo scusa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Fabregas alla vigilia di Como Milan: «Allegri ha dimostrato tutto quello che è da allenatore, io non ho fatto niente e non c’è paragone…»Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha commentato alla vigilia del match contro il Milan le differenze tra lui e Allegri, sottolineando il ruolo e l’esperienza del tecnico bianconero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
