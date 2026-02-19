Allegri ha insultato Fabregas fuori dalla sala stampa, accusandolo di essere un bambino inesperto e di aver iniziato da poco l’attività di allenatore. La lite è scoppiata dopo una discussione accesa sui commenti post-partita, davanti ai giornalisti presenti. Allegri ha rivolto parole dure a Fabregas, che ha tentato di mantenere la calma. La scena si è svolta in un clima teso, con alcuni testimoni che hanno riferito di un confronto acceso tra i due. La faida tra i due tecnici prosegue da settimane.

Allegri a Fabregas all’esterno della sala stampa: “Sei un cogl., sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore” A raccontarlo è Peppe Di Stefano a Sky Sport: “Sappiamo che i due non si amano. Poi c’è stato l’episodio di oggi (Fabregas ha trattenuto per la maglia Saelemaekers e l’arbitro Mariani ha espulso Allegri). Fabregas da paraguru si è scusato a Dazn, tanto ormai ti scusi e vale tutto. “Spero di non farlo più, ho commesso un gesto antisportivo, ho trattenuto Saelemaekers per la maglia, come dice Chivu le mani bisogna lasciarle a casa”. Allegri ha risposto: “Allora la prossima volta fermo una ripartenza con lo sgambetto e poi chiedo scusa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri a Fabregas: “Sei un cogl…, sei un bambino che ha iniziato ieri a fare l’allenatore”. Animi roventi

