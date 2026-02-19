Sei Olimpiadi sul podio 14 medaglie al collo | la storia della campionessa che ha riscritto i record dello sport italiano
Arianna Fontana ha conquistato la sua 14ª medaglia olimpica, diventando l’atleta italiana più decorata negli sport invernali. La sua vittoria a Pechino, con un metallo al collo, ha battuto ogni record precedente, consolidando la sua posizione di punta nel panorama sportivo. La campionessa, che ha iniziato questa avventura a soli 15 anni, ha mantenuto alta la sua costanza e determinazione nel tempo. La sua lunga carriera si arricchisce ora di un nuovo capitolo, segnato da un risultato eccezionale.
C ’è chi vince una medaglia olimpica e la trasforma nel traguardo di una carriera intera. E poi c’è Arianna Fontana, che di medaglie ne ha fatto una collezione: 14 in totale (tre ori, sei argenti, cinque bronzi), diventando l’atleta italiana più medagliata della storia degli sport invernali. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha già aggiunto al suo palmarès un oro in staffetta mista e due argenti (nei 500 metri individuali e nella staffetta femminile). E non ha ancora finito di scrivere la sua storia. Arianna Fontana segue la sudcoreana Kim Gil-li durante la finale della staffetta 3000 m femminile di short track a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Arianna Fontana al tavolo dei miti dello sport italiano con le sue 14 medaglie: chi c’è insieme a leiArianna Fontana ha conquistato la sua 14ª medaglia olimpica, diventando una delle grandi del panorama sportivo italiano.
Addio al volto della tv: ha fatto la storia dello sport sul piccolo schermoGianni Melidoni, figura storica del giornalismo sportivo romano, ha contribuito in modo significativo alla diffusione dello sport in televisione dagli anni ’70 agli anni ’90.
Subito BRIVIDI con FRANZONI e PARIS! La reazione dalla cabina di EUROSPORT | #MilanoCortina2026
Argomenti discussi: I momenti salienti di martedì 10 febbraio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Arianna, SEI leggenda!; OLIMPIADI: 11 MEDAGLIE PER L'ITALIA; Le lame dei pattini sono state rovinate dal pavimento 'ruvido' del podio: la protesta del Giappone.
Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 26Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it
Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026/ Italia podi e medaglie: siamo a quota 26 (oggi 19 febbraio)Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026, Italia podi e medaglie: siamo a quota 26, sempre al secondo posto (oggi giovedì 19 febbraio) ... ilsussidiario.net
Olimpiadi 2026: i pizzoccheri sul podio più alto. Sondaggio social incorona il piatto valtellinese x.com
Una medaglia alle Olimpiadi ha un valore intrinseco enorme, che va ben oltre a quello puramente economico. Eppure, che valore reale ha un oro, un argento o un bronzo a Milano Cortina E quanto riceve un atleta ogni volta che riesce a salire sul podio facebook