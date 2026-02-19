Sei Olimpiadi sul podio 14 medaglie al collo | la storia della campionessa che ha riscritto i record dello sport italiano

Arianna Fontana ha conquistato la sua 14ª medaglia olimpica, diventando l’atleta italiana più decorata negli sport invernali. La sua vittoria a Pechino, con un metallo al collo, ha battuto ogni record precedente, consolidando la sua posizione di punta nel panorama sportivo. La campionessa, che ha iniziato questa avventura a soli 15 anni, ha mantenuto alta la sua costanza e determinazione nel tempo. La sua lunga carriera si arricchisce ora di un nuovo capitolo, segnato da un risultato eccezionale.

C ’è chi vince una medaglia olimpica e la trasforma nel traguardo di una carriera intera. E poi c’è Arianna Fontana, che di medaglie ne ha fatto una collezione: 14 in totale (tre ori, sei argenti, cinque bronzi), diventando l’atleta italiana più medagliata della storia degli sport invernali. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 ha già aggiunto al suo palmarès un oro in staffetta mista e due argenti (nei 500 metri individuali e nella staffetta femminile). E non ha ancora finito di scrivere la sua storia. Arianna Fontana segue la sudcoreana Kim Gil-li durante la finale della staffetta 3000 m femminile di short track a Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

