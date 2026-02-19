Arianna Fontana al tavolo dei miti dello sport italiano con le sue 14 medaglie | chi c'è insieme a lei

Arianna Fontana ha conquistato la sua 14ª medaglia olimpica, diventando una delle grandi del panorama sportivo italiano. La pattinatrice di short track ha superato atleti come Mangiarotti e Belmondo, entrando di diritto tra i simboli dello sport nazionale. La sua vittoria più recente arriva a pochi mesi dai Giochi di Parigi, dove ha dimostrato ancora una volta la sua determinazione. Con questa impresa, Fontana si unisce a un club esclusivo di campioni che hanno scritto pagine memorabili. Ora si prepara per nuove sfide sulla pista.

Tra Mangiarotti e Belmondo, Nedo Nadi e Vezzali, Arianna Fontana da oggi si siede da regina al tavolo più vincente della nostra storia sportiva.🔗 Leggi su Fanpage.it Arianna Fontana dice 14, mai nessuno come lei. Dal rischio fuga negli Usa al record di medaglie olimpiche per l’ItaliaArianna Fontana conquista il record di medaglie olimpiche per l’Italia, dopo aver rischiato di perdere tutto negli Stati Uniti. Arianna Fontana fa l’oro nell’argento: 14 medaglie olimpiche e un record italiano superato nella staffetta.Arianna Fontana ha vinto una medaglia d’argento nella staffetta ai Giochi di Milano-Cortina, battendo il record italiano nella gara. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Arianna Fontana vicino al ritiro? Il marito Anthony Lobello la accompagnerà nel viaggio decisivo - fem; Arianna Fontana, la medaglia d'argento vale un posto nella storia: il record; Brignone e Fontana regine azzurre, la spinta del leader Ue per il mercato unico; Olimpiadi 2026, oro nella staffetta short track e bronzo nel curling. Arianna Fontana, come te nessuno mai! Il nuovo argento a Milano Cortina 2026 la rende la sportiva italiana più medagliata di sempre alle OlimpiadiArianna Fontana alle scrive una nuova pagina dello sport italiano vincendo la medaglia d'argento nella finale 3000 metri staffetta femminile di Short Track ... vogue.it Arianna Fontana è leggenda: trascina all'argento la staffetta di short track ed è l'azzurra più medagliata di sempre alle OlimpiadiMILANO - Argento e batticuore. Sono le nove di sera quando le frecce tricolori decollano sul manto ghiacciato dell'Ice Skating Arena di Milano. Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara ... ilmattino.it NESSUNO IN ITALIA HA PIÙ MEDAGLIE DI LEI AI GIOCHI OLIMPICI Arianna Fontana entra di diritto nell’Olimpo dei più medagliati della storia: con 14 medaglie olimpiche è l’atleta italiana più medagliata di sempre. Un traguardo semplicemente incredib facebook Arianna Fontana, come te nessuno mai x.com