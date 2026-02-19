Milano seguono la vittima fino a casa e la rapinano di un orologio da 25mila euro | due arresti
Due uomini sono stati arrestati a Milano dopo aver seguito una donna fino al suo appartamento e averle rubato un orologio del valore di 25.000 euro. La vittima era appena tornata da una passeggiata con il cane quando i malviventi l’hanno osservata e poi inseguita. I rapinatori l’hanno raggiunta nel cortile condominiale, dove le hanno strappato l’orologio e sono fuggiti. La polizia è intervenuta grazie a una segnalazione di alcuni vicini che avevano notato il tentativo di furto.
Milano, 19 febbraio 2026 – Lo hanno seguito fino all'interno di un cortile condominiale, approfittando del suo rientro da una passeggiata con il cane, e lì lo hanno rapinato di un orologio da 25mila euro. Per questo, due giovani nordafricani, un marocchino di 23 anni e un algerino di 25, sono stati arrestati con l'accusa di rapina pluriaggravata. I due sono stati rintracciati martedì sera in zona viale Monza, a Milano. La rapina. Il colpo era stato messo a segno nella mattinata di domenica 15 febbraio, in zona largo Treves. Dopo aver individuato la vittima, un 50enne italiano, i rapinatori l'hanno seguita fino alla corte del palazzo dove abita e, al termine di una colluttazione, le hanno strappato dal polso un orologio di marca Franck Muller, modello Secret Hours, del valore di circa 25mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
