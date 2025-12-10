Lo aggrediscono e gli rubano l’orologio da 25mila euro in centro a Milano | quattro giovani in carcere – Video

Quattro giovani sono stati arrestati e portati in carcere in seguito a una rapina in centro a Milano, durante la quale è stato sottratto un orologio di lusso dal valore di 25.000 euro. La polizia, sotto la supervisione della Procura, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di tre italiani e un dominicano, responsabili dell'aggressione e del furto avvenuto lo scorso ottobre.

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, tre italiani di 24, 26 e 28 anni e un domenicano di 23, ritenuti responsabili della rapina di un orologio di lusso commessa lo scorso ottobre nella zona della movida, a Milano, ai danni di un danese di 35 anni. L’indagine condotta dai poliziotti del Commissariato Centro è nata dalla denuncia del danese che, la notte del 2 ottobre scorso, verso le ore 5 e 30, dopo aver trascorso la serata con un amico in una discoteca di corso Garibaldi, ha raccontato di essere stato avvicinato da un giovane che, con insistenza, pretendeva di offrirgli un passaggio con la propria autovettura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo aggrediscono e gli rubano l’orologio da 25mila euro in centro a Milano: quattro giovani in carcere – Video

