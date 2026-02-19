SeaWatch e giudici | secondo voi le sentenze influenzeranno l' esito del referendum?

SeaWatch ha portato in tribunale i giudici, accusandoli di aver bloccato le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La causa nasce dalla disputa tra le ONG e le autorità italiane, che hanno limitato le attività di soccorso delle navi. La decisione dei giudici potrebbe cambiare le regole del gioco, influenzando anche le prossime votazioni sul tema. La questione si è intensificata nelle ultime settimane, con interventi pubblici di rappresentanti politici e attivisti. La sentenza potrebbe avere ripercussioni sui flussi migratori e sulle politiche di accoglienza.

{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - SeaWatch e giudici: secondo voi le sentenze influenzeranno l'esito del referendum? Referendum, Cerno al Tg4: "Le sentenze politiche di certe toghe sono il vero spot per il comitato del sì"Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per analizzare i principali temi della giornata, evidenziando come alcune sentenze politiche delle toghe rappresentino un elemento di richiamo per il comitato del sì nel contesto del referendum. Queste sentenze sono il migliore spot del Sì al referendumLe sentenze emesse in pochi giorni hanno attirato l’attenzione sul dibattito referendario. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Risarcimento a Sea Watch, Meloni attacca: Giudici lasciano senza parole; Sea Watch, i giudici chiedono un risarcimento di 76mila euro ai ministeri. Meloni: Assurdo; Il fermo alla Seawatch di Carola Rackete, i giudici di Palermo: La ong va risarcita con 76 mila euro; Sea Watch, ministeri condannati a risarcimento da 76mila euro. Meloni: Giudici lasciano senza parole. L'Italia dovrà risarcire SeaWatch con 76mila euro, l'ira di Meloni: «Assurdo» |La scelta: scendere in campo contro verdetti «politici»Salvini: premiati per aver forzato un divieto. Il presidente del tribunale: giudici denigrati ... msn.com Migranti, risarcimento di 76mila euro a SeaWatch per blocco nave dopo caso Rackete. Meloni: Senza parole(Adnkronos) - Il tribunale di Palermo ha stabilito che l'Ong SeaWatch dovrà essere risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito dalla Sea-Watch 3 nel 2019 dopo il caso Rackete. A darne ... msn.com Mattarella va al Csm a ricordare l’ovvio: serve rispetto tra le Istituzioni. La premier Meloni coglie l’invito e alza subito la voce contro i giudici del caso #SeaWatch L’imminente #ReferendumGiustizia prosegue, impermeabile ai più alti richiami, nel disprezzo tra l x.com Giorgia Meloni è furiosa. In un video sui social se l’è presa con i giudici che hanno disposto il risarcimento di 700 euro a uno straniero trasferito l’anno scorso nel Cpr di Gjader, in Albania. Peccato che senza il costoso e inutile trasferimento non solo non ci sar facebook