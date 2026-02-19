Queste sentenze sono il migliore spot del Sì al referendum

Le sentenze emesse in pochi giorni hanno attirato l’attenzione sul dibattito referendario. Un immigrato irregolare con 23 condanne è stato graziato da un magistrato, suscitando polemiche. Nella stessa settimana, un giudice ha deciso che la capitana Carola Rackete e la nave Seawatch devono ricevere un risarcimento di 76mila euro, ritenendo illegittimo il fermo. Queste decisioni giudiziarie sembrano sostenere le posizioni del Sì e influenzano il clima del referendum. La posta in gioco ora si fa più evidente.

La campagna per il Sì la stanno facendo i tribunali. Nel giro di 72 ore abbiamo visto un immigrato irregolare con 23 condanne graziato da un magistrato; ieri un’altra toga illuminata ha deciso che la capitana Carola Rackete e il bastimento della Seawatch devono essere risarciti per la modica cifra di 76mila euro perché il fermo a quanto pare era illegittimo. Sono decisioni che si commentano da sole, sono contro il buon senso, sono l’esatto contrario dell’idea di giustizia, sono il migliore argomento del Centrodestra per invitare gli italiani ad andare a votare Sì. La vera separazione non è solo quella delle carriere, è anche quella tra la ragione e la follia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

