Sea Watch 5 tribunale di Catania sospende fermo di 15 giorni dopo soccorso di 18 migranti in acque libiche Lega | Provocazione

Il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di Sea Watch 5 per 15 giorni, dopo aver soccorso 18 migranti in acque libiche. La nave si trovava in attesa di istruzioni, mentre le autorità italiane contestano il salvataggio. La decisione arriva in un momento di tensione tra le autorità e le organizzazioni umanitarie, che accusano il governo di bloccare le operazioni di soccorso. La Lega ha commentato la misura come una provocazione, criticando le scelte giudiziarie a favore delle Ong straniere. La situazione rimane sotto osservazione.

La Lega ha replicato così alla decisione: "Continue provocazioni di alcuni giudici a favore di ong straniere che trasportano clandestini. Contro l'Italia e gli italiani. Votare Sì è un dovere morale", con evidente riferimento al referendum in programma il 22 e il 23 marzo Il tribunale di Cata.