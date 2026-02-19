Sea Watch 5 il Tribunale di Catania sospende il fermo di 15 giorni

Il Tribunale di Catania ha deciso di sospendere il fermo di Sea Watch 5, che era stato imposto dopo un'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. La nave aveva soccorso 18 persone, tra cui due bambini, il 25 gennaio scorso. La decisione arriva in seguito alle contestazioni sul rispetto delle procedure e sulla gestione delle persone a bordo. La nave può ora continuare le sue attività senza l’interruzione imposta in precedenza. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte organizzazioni umanitarie.

La Sea Watch 5 può tornare in mare. Il giudice del Tribunale di Catania ha revocato il fermo di 15 giorni e la relativa multa. Il provvedimento era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione di Catania come porto sicuro. L'intervento, come spiegato dalla ong sui propri canali social e non solo, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso. Una scelta adottata dalla Sea Watch 5, spiega la ong, per "le continue violazioni dei diritti umani".