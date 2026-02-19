Il tribunale di Catania revoca il fermo della Sea Watch 5

Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, fatto che ha suscitato molte reazioni. La nave umanitaria, bloccata per 15 giorni, potrà ora riprendere le attività nel porto. La decisione arriva dopo che l'equipaggio ha presentato un ricorso contro la sanzione e il sequestro, sostenendo di aver rispettato le normative europee. La nave era stata ferma dopo un'operazione di soccorso nel Mediterraneo, che aveva attirato attenzione internazionale. La Sea-Watch 5 potrà quindi lasciare il porto di Catania.

AGI - Revocato il provvedimento di fermo  della  Sea-Watch 5. A deciderlo il  tribunale di Catania  che ha deciso di stoppare il  fermo di 15 giorni  e la relativa  multa. L'Ong, "presto torneremo nel Mediterraneo" . "Presto torneremo nel  Mediterraneo  e saremo pronti a supportare le  persone in transito ", afferma la  ONG tedesca. La decisione arriva quasi nelle stesse ore del dispositivo del  tribunale di Palermo  che ieri aveva stabilito che  Sea-Watch  sarà  risarcita di 76 mila euro, più  spese legali  per circa  14 mila euro, per il  blocco subito nel 2019  dopo il caso della comandante  Carola Rackete. 🔗 Leggi su Agi.it

