il tribunale di catania revoca il fermo della sea watch 5

Il tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della Sea-Watch 5, fatto che ha suscitato molte reazioni. La nave umanitaria, bloccata per 15 giorni, potrà ora riprendere le attività nel porto. La decisione arriva dopo che l'equipaggio ha presentato un ricorso contro la sanzione e il sequestro, sostenendo di aver rispettato le normative europee. La nave era stata ferma dopo un'operazione di soccorso nel Mediterraneo, che aveva attirato attenzione internazionale. La Sea-Watch 5 potrà quindi lasciare il porto di Catania.

AGI - Revocato il provvedimento di fermo della Sea-Watch 5. A deciderlo il tribunale di Catania che ha deciso di stoppare il fermo di 15 giorni e la relativa multa. L'Ong, "presto torneremo nel Mediterraneo" . "Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito ", afferma la ONG tedesca. La decisione arriva quasi nelle stesse ore del dispositivo del tribunale di Palermo che ieri aveva stabilito che Sea-Watch sarà risarcita di 76 mila euro, più spese legali per circa 14 mila euro, per il blocco subito nel 2019 dopo il caso della comandante Carola Rackete. 🔗 Leggi su Agi.it

Per il tribunale di Palermo il fermo della Sea Watch è illegittimo: “Lo Stato deve risarcire 76mila euro alla Ong”Il tribunale di Palermo ha stabilito che il fermo della nave Sea Watch 3 nel 2019 è stato illegittimo, causando un risarcimento di oltre 76mila euro allo Stato.

Lampedusa, il tribunale riconosce i danni alla Sea-Watch per il fermo dell’imbarcazioneIl tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato italiano deve pagare i danni alla Sea-Watch 3, fermata nel giugno 2019.

