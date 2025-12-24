Un nuovo naufragio si sarebbe verificato, in queste ore, nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferisce sul proprio account X Sea-Watch, infatti, “ 116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale

