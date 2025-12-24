Migranti Sea Watch | 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo naufragio si sarebbe verificato, in queste ore, nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferisce sul proprio account X Sea-Watch, infatti, “ 116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

migranti sea watch 116 morti in un naufragio nel mediterraneo centrale

© Lapresse.it - Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale

Leggi anche: Migranti, nuova tragedia nel Mediterraneo: 18 morti in naufragio al largo della Libia

Leggi anche: Libia, 42 persone disperse in un naufragio. Oim: “Nel 2025 oltre mille vittime nel Mediterraneo centrale”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

migranti sea watch 116Migranti, Sea Watch: 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale - Un nuovo naufragio si sarebbe verificato, in queste ore, nel Mediterraneo centrale. lapresse.it

Sea Watch 5 in arrivo alla Spezia, a bordo 70 migranti. Al via le operazioni di accoglienza (2) - 30, quando i volontari Cri hanno allestito l’area di sbarco predisponendo quattro strutture mobili e due ambulanze ... primocanale.it

migranti sea watch 116Sea Watch 5 con 69 migranti alla Spezia lunedì mattina, una parte resterà in Liguria - È attesa per lunedì mattina alla Spezia la nave "Sea Watch 5" con 69 migranti a bordo, recuperati negli scorsi giorni nel Canale di Sicilia. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.