Migranti Sea Watch | 116 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale
Un nuovo naufragio si sarebbe verificato, in queste ore, nel Mediterraneo centrale. Secondo quanto riferisce sul proprio account X Sea-Watch, infatti, “ 116 persone hanno perso la vita nell’ennesimo naufragio del 2025. L’unico sopravvissuto è stato salvato da un pescatore tunisino. Erano partiti giovedì scorso, e lunedì le abbiamo cercate con Seabird. Oggi Alarm Phone conferma il naufragio, avvenuto poco dopo la partenza”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
