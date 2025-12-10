Sergio Flamigni con la sua morte se ne va anche l’ultimo custode dei segreti del caso Moro

Sergio Flamigni, figura di rilievo nel panorama politico e storico italiano, se ne va lasciando un vuoto nel mondo della memoria civile e della ricerca storica. Con la sua scomparsa, si spegne l’ultimo “custode” dei segreti del caso Moro, segnando la fine di un’epoca e il valore di un impegno durato decenni nel dibattito pubblico italiano.

Il mondo della politica, della ricerca storica e della memoria civile italiana ha dovuto salutare una figura che, per decenni, ha rappresentato un punto fermo nel dibattito pubblico. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato un’ondata di ricordi e messaggi di gratitudine da parte di studiosi, istituzioni e cittadini che nel tempo avevano imparato a conoscere la profondità del suo impegno. La sua lunga vita era stata segnata da una dedizione totale ai valori democratici, alla ricostruzione della verità e alla difesa delle istituzioni. La sua attività, condotta con rigore e una tenacia rara, ha lasciato un’eredità che continua a influenzare la comprensione di pagine cruciali della storia italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

