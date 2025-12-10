Con Sergio Flamigni se ne va l’ultimo custode della verità sul caso Moro
Sergio Flamigni, politico, partigiano e studioso italiano, si è spento a 100 anni a Forlì. Figura fondamentale nel panorama della storia italiana, è stato l’ultimo custode della verità sul caso Moro, contribuendo in modo significativo alla memoria e alla ricerca della verità su uno degli eventi più complessi e discussi della nostra storia.
Sergio Flamigni, morto oggi nella sua Forlì all’età di 100 anni, è stato un politico, partigiano e studioso italiano il cui nome è indissolubilmente legato al caso Moro. Dirigente di spicco del PCI, è stato deputato e senatore dal 1968 al 1987, partecipando attivamente alla vita politica repubblicana e a commissioni d’inchiesta chiave (Moro, P2, Antimafia). Dopo la guerra di Liberazione, in cui fu commissario politico della Brigata Garibaldi “Gastone Sozzi”, Flamigni divenne segretario regionale PCI dell’Emilia-Romagna (1960) e consigliere comunaleregionale. Nel 2005 ha fondato l’ Archivio Flamigni, centro di documentazione dedicato alle memorie del Novecento italiano e in particolare al terrorismo e al caso Moro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
È morto Sergio Flamigni, senatore del Pci e cacciatore di verità sul caso Moro e le stragi italiane
È morto Sergio Flamigni. Era ricoverato in ospedale, a Bracciano. Aveva 100 anni. Ha dedicato la sua vita a studiare il caso Moro, che conosceva in ogni piega. Partigiano, senatore del Pci, nel gennaio del 1980 venne chiamato a far parte dell
