Con Sergio Flamigni se ne va l’ultimo custode della verità sul caso Moro

Sergio Flamigni, morto oggi nella sua Forlì all’età di 100 anni, è stato un politico, partigiano e studioso italiano il cui nome è indissolubilmente legato al caso Moro. Dirigente di spicco del PCI, è stato deputato e senatore dal 1968 al 1987, partecipando attivamente alla vita politica repubblicana e a commissioni d’inchiesta chiave (Moro, P2, Antimafia). Dopo la guerra di Liberazione, in cui fu commissario politico della Brigata Garibaldi “Gastone Sozzi”, Flamigni divenne segretario regionale PCI dell’Emilia-Romagna (1960) e consigliere comunaleregionale. Nel 2005 ha fondato l’ Archivio Flamigni, centro di documentazione dedicato alle memorie del Novecento italiano e in particolare al terrorismo e al caso Moro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it