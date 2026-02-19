Se l’arte risveglia le coscienze dormienti La bella mostra di Toshimitsu Imaï a Milano

Toshimitsu Imaï ha organizzato una performance calligrafica a Milano, provocando scalpore tra alcune critiche d’arte. La causa è stata la sua scelta di usare tecniche di action painting, un metodo tipico degli anni Cinquanta negli Stati Uniti, che le giovani critiche hanno scambiato per una semplice espressione di arte performativa. Il gesto ha sorpreso il pubblico e ha generato discussioni sulla sua influenza e originalità. L’esposizione, aperta al pubblico, invita a riflettere sul legame tra tradizione e innovazione nell’arte contemporanea.

Per l'inaugurazione l'artista volle realizzare una performance calligrafica che – ricordo bene – scandalizzò alcune giovani critiche d'arte milanesi le quali, stupite, esclamarono: «Ma questa è action painting!», quasi per rimproverare a Imaï un ritardo pluridecennale sull'esperienza americana degli anni Cinquanta. Lui, che le aveva sentite, fermò solo per pochi istanti la sua azione, giusto il tempo per rispondere: «Sì, ma noi la facciamo da cinquemila anni!"». Queste righe fanno parte del testo di presentazione che Gino Di Maggio dedica a Toshimitsu Imaï (1928 – 2002), in occasione della mostra che Fondazione Mudima dedica in questi giorni al grande pittore giapponese e che riprende altre due mostre che furono realizzate dalla fondazione nel 1993 (dopo la partecipazione alla Biennale di Venezia) e nel 2001.