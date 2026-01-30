Ferzan Ozpetek presenta il suo nuovo cortometraggio,

"Questo cortometraggio proprio non lo posso fare. È la prima cosa che ho pensato, dopo aver visto il quadro, di Giovanni Paolo Panini, Roma Antica, al Metropolitan, a New York. Poi sono tornato in Italia e quando ho visitato il Poldi Pezzoli, che non conoscevo, ne sono rimasto incantato. C’è una luce, un tocco femminile che mi ha conquistato". Ferzan Ozpetek, il regista di tanti film di successo come Diamanti, Le fate ignoranti, Mine vaganti, ci racconta, davanti ad un seconda e raffinatissima opera di Panini, Interno del Pantheon, com’è nata l’opera video Tutti gli DÈI che affianca ed esalta la mostra “Meraviglie del Grand Tour”(da oggi al 4 maggio 2026), al Poldi Pezzoli, in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferzan Ozpetek con Tutti gli Dèi: "La luce come l’arte risveglia i sensi". Al Poldi Grand Tour fra le meraviglie

