Scuole chiuse per il maltempo venerdì 20 febbraio | i comuni interessati

Venerdì 20 febbraio, molte scuole resteranno chiuse in diverse zone italiane a causa del maltempo, che ha portato piogge abbondanti e nevicate a quote basse. La forte ondata di pioggia ha causato allagamenti e problemi ai trasporti, spostando decine di studenti in classe. I sindaci di alcune città hanno deciso di sospendere le lezioni per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. La situazione meteo continua a peggiorare, con venti forti che soffiano su tutta la Penisola.

L'Italia torna a fare i conti con una nuova e intensa ondata di maltempo che, nelle ultime ore, ha attraversato la Penisola da nord a sud con piogge diffuse, nevicate a quote basse e un deciso rinforzo dei venti forti. La perturbazione atlantica che sta investendo il Paese ha già provocato disagi alla circolazione e allagamenti in diverse aree, mentre le autorità invitano alla massima prudenza per le prossime ore. Il quadro meteorologico appare in rapido peggioramento soprattutto al Sud, dove sono attese le precipitazioni più abbondanti.