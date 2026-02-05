Scuole chiuse per il maltempo venerdì 6 febbraio | i comuni interessati

Venerdì 6 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo. Le peggiorate condizioni meteo hanno spinto le autorità a prendere questa decisione per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Le scuole di vari comuni resteranno quindi chiuse, in attesa che le condizioni migliorino. La situazione resta monitorata e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Il maltempo continua a stringere l'Italia in una morsa che nelle ultime ore si è fatta sempre più intensa. Piogge insistenti, temporali violenti, raffiche di vento forte e mari molto agitati stanno interessando ampie porzioni del Paese, creando disagi diffusi e un quadro meteorologico in costante peggioramento. Le perturbazioni atlantiche che attraversano la Penisola stanno alimentando un'instabilità marcata, con precipitazioni che in alcune aree risultano abbondanti e persistenti. >> Federica Torzullo, l'annuncio del sindaco sul funerale. E la decisione della famiglia della 41enne La situazione appare particolarmente delicata lungo le zone costiere e nelle aree interne più fragili dal punto di vista idrogeologico.

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha portato alla chiusura delle scuole in diverse località italiane mercoledì 21 gennaio.

Il 22 gennaio 2026, molte scuole in Sicilia e nel Sud Italia resteranno chiuse a causa delle condizioni meteorologiche avverse causate dal ciclone Harry.

