Scuole chiuse per il maltempo venerdì 6 febbraio | i comuni interessati
Venerdì 6 febbraio molte scuole resteranno chiuse in diverse città italiane a causa del maltempo. Le peggiorate condizioni meteo hanno spinto le autorità a prendere questa decisione per garantire la sicurezza di studenti e insegnanti. Le scuole di vari comuni resteranno quindi chiuse, in attesa che le condizioni migliorino. La situazione resta monitorata e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.
Il maltempo continua a stringere l’Italia in una morsa che nelle ultime ore si è fatta sempre più intensa. Piogge insistenti, temporali violenti, raffiche di vento forte e mari molto agitati stanno interessando ampie porzioni del Paese, creando disagi diffusi e un quadro meteorologico in costante peggioramento. Le perturbazioni atlantiche che attraversano la Penisola stanno alimentando un’instabilità marcata, con precipitazioni che in alcune aree risultano abbondanti e persistenti. >> Federica Torzullo, l’annuncio del sindaco sul funerale. E la decisione della famiglia della 41enne La situazione appare particolarmente delicata lungo le zone costiere e nelle aree interne più fragili dal punto di vista idrogeologico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
